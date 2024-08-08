8 августа 2024

8 августа 2024 13:21

Названы два секрета, которые помогают есть меньше

Использование во время еды синей квадратной тарелки, а также отсутствие на столе белых продуктов помогают меньше съедать за один прием пищи, об этом "Газете.Ru" рассказал врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Олег Гладышев, передает Day.Az.

"Есть хороший способ сократить употребляемые за прием пищи калории. Например, использование квадратной синей посуды помогает людям съедать на 500 килокалорий в день меньше. Дело в том, что синий цвет подавляет голод, снижает аппетит и оказывает успокаивающее действие, а квадратная тарелка вмещает меньшее количество еды по сравнению с обычными", - рассказал специалист.

Также эффективным в похудении является использование не только маленьких тарелок, но и небольших столовых приборов. Так люди съедают меньше продуктов.

"Кроме того, важно убрать со стола все белые продукты. Это белый сахар, белая мука, белый рис, белый хлеб, соль. Часть этих продуктов содержат простые углеводы, которые могут усилить аппетит. Также важно работать со своим психоэмоциональным состоянием, повышать стрессоустойчивость, уметь находить позитивное даже в малом и найти увлечение, которое бы могло отвлечь вас от еды", - заключил врач.


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