3 сентября 2023

3 сентября 2023 17:17

Названа диета, снижающая риск возникновения заболеваний сердца

Ученые из Университета Кенпук (Южная Корея) установили, что несоленая диета помогает снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о результатах исследования сообщил The Guardian.

Авторы использовали данные из британского Biobank, в котором собрана информация о состоянии здоровья и привычках 500 тыс. британцев.

Проанализировав этот массив данных, исследователи обнаружили, что у тех, кто никогда не добавляет соль в пищу, вероятность развития фибрилляции предсердий и других болезней сердца на 18% ниже по сравнению с теми, кто постоянно это делает. У людей, которые иногда добавляли соль в пищу, вероятность была на 15% ниже.

Фибрилляция предсердий - это нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. При этом возбуждение и сокращение предсердий как единого целого отсутствует, и за каждым сокращением предсердий не следует сокращение желудочков сердца. Количество больных в России достигает 2,5 миллиона человек.


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