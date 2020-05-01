1 мая 2020

отправить статью
Фастфуд дома - 7 рецептов популярных блюд

Гурмания

12:00

  • 180
Фастфуд дома - 7 рецептов популярных блюд
Как проснуться без труда и в хорошем настроении?

Опросы

10:00

  • 218
Как проснуться без труда и в хорошем настроении?
Как наладить режим сна, если вы чертовски устали? - 6 советов

Здоровье

30 апреля 18:00

  • 381
Как наладить режим сна, если вы чертовски устали? - 6 советов

1 мая 2020 12:00

Фасоль с оливковым маслом (1 год +) (R)

Ингредиенты: 

200 грамм свежей фасоли, 

1 средняя луковица, 

1 помидор среднего размера, 

2 столовые ложки оливкового масла " Zeytun Bağları " 

Вы можете добавить соль и сахар для взрослых. Эти ингредиенты делают блюдо вкусным. Однако такие ингредиенты, которые раздражают почки детей, не используются для детей в возрасте до 1 года.

Как приготовить: 

Добавить очищенные и мелко нарезанные бобы в подсоленную кипящую воду и варить 15 минут. Поставить сковороду на сильный огонь и добавить мелко нарезанный лук с оливковым маслом. Жарить около 4-5 минут, пока лук выветрит запах и не станет прозрачным. Затем добавить отфильтрованные бобы и жарить 5-10 минут. Когда бобы приобретут цвет, добавьте помидоры и варите 5-10 минут. Чтобы сделать бобы немного мягче, добавьте полстакана воды, через 3-4 минуты уменьшите огонь, закройте крышку и варите, время от времени помешивая, примерно 25-30 минут.


Просмотров: 141

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

23 апреля 16:30

  • 316
Картофельный омлет (8 месяцев +) (R)

Здоровая еда

20 апреля 15:00

  • 6
Салат "Табуле" с оливковым маслом - ВИДЕО (R)

Здоровая еда

17 апреля 16:00

  • 4
Пшеничный салат с овощами и оливковым маслом - ВИДЕО