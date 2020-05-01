Фасоль с оливковым маслом (1 год +) (R)

Ингредиенты:

200 грамм свежей фасоли,

1 средняя луковица,

1 помидор среднего размера,

2 столовые ложки оливкового масла " Zeytun Bağları "

Вы можете добавить соль и сахар для взрослых. Эти ингредиенты делают блюдо вкусным. Однако такие ингредиенты, которые раздражают почки детей, не используются для детей в возрасте до 1 года.

Как приготовить:

Добавить очищенные и мелко нарезанные бобы в подсоленную кипящую воду и варить 15 минут. Поставить сковороду на сильный огонь и добавить мелко нарезанный лук с оливковым маслом. Жарить около 4-5 минут, пока лук выветрит запах и не станет прозрачным. Затем добавить отфильтрованные бобы и жарить 5-10 минут. Когда бобы приобретут цвет, добавьте помидоры и варите 5-10 минут. Чтобы сделать бобы немного мягче, добавьте полстакана воды, через 3-4 минуты уменьшите огонь, закройте крышку и варите, время от времени помешивая, примерно 25-30 минут.