7 мая 2025

7 мая 2025 10:52

Врачи перепутали смертельно опасную болезнь с инфекцией у 24-летней пациентки

Врачи приняли рак крови у 24-летней Бэт Харрис за легочную инфекцию. Как удалось узнать о настоящем диагнозе.

Как передает Day.Az, она рассказала Daily Mail.

По словам жительницы Великобритании, единственным тревожным симптомом был сильный кашель, начавшийся в феврале. Она не собиралась идти к врачу, но обеспокоенные родители и ее бойфренд настояли на обследовании. Молодая женщина вспоминает, что сначала ее лечили антибиотиками от легочной инфекции, но лекарства не помогали. Тогда ее направили на дополнительное обследование. 

"Врачи сказали, что как только взглянули на мои результаты, то увидели все маркеры рака", - говорит Харрис.

Девушка уточнила, что ей диагностировали В-клеточную лимфому второй стадии. По ее словам, врачи позже рассказали, что это смертельно опасная и коварная болезнь. При таком диагнозе кашель мог исчезнуть, но в этом случае она бы дожила максимум до следующего Рождества, так как рак продолжал бы прогрессировать. 

"Мне повезло, что у меня был действительно хороший лечащий врач", - заявила Харрис.

Она добавила, что сейчас проходит химиотерапию, курс которой рассчитан на полгода. 

"Врачи надеются, что к октябрю у меня наступит ремиссия", - заключила девушка.


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