Стало известно, для каких людей резкое похудение опасно

Ученые из Университета Англии Раскин (ARU) установили, что резкое похудение повышает риск летального исхода на 54% у людей с болезнями сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Heart, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 8297 добровольцев из Великобритании с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В течение 14 лет за испытуемыми наблюдали, отслеживая изменения их веса с течением времени.

Результаты показали, что у тех, кто набрал более 10 кг за период исследования, риск ухода из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний был в три раза выше, а риск смерти от всех причин - почти в два раза выше, чем у тех, кто поддерживал стабильный вес. Однако сильная потеря веса также была связана с рост вероятности летального исхода от всех причин на 54%.

По словам ученых, ключевую роль в сохранении здоровья сердца и сосудов играет стабильность веса. При необходимости его снижения процесс должен идти медленными темпами. Исследователи предостерегли от использования инъекционных препаратов для похудения, поскольку именно они часто способствуют потенциально опасному ускоренному похудению.