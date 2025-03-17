17 марта 2025

17 марта 2025 15:12

Врач рассказала, на какие заболевания может указывать зевота

Навязчивая зевота может сигнализировать о проблемах с дыханием, появляющихся из-за астмы и "долгого ковида". Об этом изданию Daily Mail рассказала  британский терапевт Элли Кэннон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснила, что зевота является одним из симптомов  расстройства дыхания, наряду с постоянным кашлем и ощущением нехватки воздуха.

Дыхание контролируется мышцами грудной клетки и диафрагмой - другой большой мышцей, расположенной под легкими. Их нормальная работа позволяет человеку не задумываться о паттернах своего дыхания большую часть времени. Исключение составляет время, проведенное на тренировках или занятиях вокалом. По этой причине дисфункциональное дыхание в повседневной жизни часто становится заметным.

Доктор Кэннон отметила, что зевота может быть признаком затянувшегося  COVID-19. Это состояние, при котором организму не удается полностью побороть коронавирус, и инфекция продолжает оказывать негативное влияние на органы и системы, включая дыхательную.

Также постоянное желание зевнуть может предшествовать дебюту астмы во взрослом возрасте. Из-за сужения дыхательных путей в кровь поступает меньше кислорода, и организм старается получить его за счет более глубоких вздохов и даже зевков.

Врач добавила, что при появлении длительных проблем с дыханием необходимо проконсультироваться с терапевтом. Лечение "основного" заболевания должно помочь избавиться от зевоты.


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