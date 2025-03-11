11 марта 2025

11 марта 2025 09:09

Развеян популярный миф о тренировках на голодный желудок

Тренировки натощак не ускоряют жиросжигание и не улучшают результаты в фитнесе. Однако наедаться перед занятиями также не стоит. Об этом изданию Medical Xpress рассказала канадский врач-диетолог и гастроэнтеролог Эбби Лангер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, исследования показали, что разница в энергозатратах при тренировках на голодный и "сытый" желудок очень невелика. Несмотря на расхожее заблуждение, занятия спортом натощак не ускоряют жиросжигание и не помогают быстрее избавиться от лишнего веса. Кроме того, отсутствие пищи может лишить организм энергии.

Доктор Лангер также посоветовала не "налегать" на продукты, богатые жирами, белком и клетчаткой перед тренировкой. Эти полезные вещества долго перевариваются, затрудняя физическую активность.

"Во время упражнений кровь от органов, в том числе от желудка, перенаправляется к мышцам. Таким образом, физические упражнения на полный желудок влияют на процесс пищеварения, что может вызвать спазмы или даже тошноту", - объяснила эксперт.

Диетолог рекомендует съедать что-нибудь с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов перед занятиями. Такая пища не будет надолго задерживаться в желудке и поможет "усмирить" аппетит после выполнения упражнений, снизив вероятность переедания за обедом или ужином.


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