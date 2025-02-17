Как правильно вставать с кровати без вреда для спины - рассказал врач

Если человек испытывает проблемы со спиной, то слишком резкий подъем способен вызвать боль и даже спровоцировать обострение заболеваний позвоночника. В этом случае процесс вставания лучше разбить на несколько этапов. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин, передает Day.Az.

"Здоровые люди, разумеется, могут вставать с кровати так, как им удобнее и привычнее. Если человек испытывает проблемы со спиной, то вначале необходимо аккуратно повернуться на бок. Затем - опереться на руку, медленно поднять туловище в вертикальное положение, сесть и свесить ноги вниз. Если кровать или диван достаточно высокие - далее можно просто встать и выпрямиться. Низкие модели чаще требуют чуть более сложных манипуляций. Например, перед тем как встать, можно прогнуть поясницу в положении сидя и опереться на колени", - сообщил Симкин.

При обострении протрузии, грыжи диска или других болезней позвоночника, полезно будет использовать специальный поясничный корсет.

"Он подтягивает живот, за счет чего снимается нагрузка со спины. Надевать корсет утром лучше прямо лежа в кровати - перед тем, как встать. Важно, чтобы он плотно обхватывал область живота, но не передавливал органы брюшной полости, не мешал дышать и в целом не вызывал дискомфорта. Вставать при этом следует также из положения на боку", - добавил доктор.

Сев в кровати, старайтесь не подниматься слишком быстро. Лучше немного посидеть, хотя бы минуту или даже полминуты, чтобы не допустить головокружения из-за резкой смены положения тела.

"Особенно это касается пожилых людей, которые часто страдают нарушениями мозгового кровообращения на фоне атеросклероза или сосудистых нарушений. Для большей безопасности при подъеме им стоит задействовать дополнительную опору: изголовье кровати, подлокотник или трость", - заключил Симкин.