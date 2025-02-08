Нарколог раскрыл особенности алкоголизма у женщин

Женский алкоголизм действительно имеет ряд особенностей, которые могут затруднить его диагностику на ранних стадиях, однако утверждение, что он неизлечим - это миф, основанный на старых предубеждениях, сообщил врач психиатр-нарколог высшей категории Анвар Баходиров. Правду о заболевании он рассказал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам врача, часто зависимость у женщин долго остается незаметной, в особенности если они живут одни или умело скрывают свои привычки. При этом современная медицина и психотерапия доказывают, что женщины, как и мужчины, могут успешно справляться с ней, если вовремя начать лечение.

"Главное - осознание проблемы и обращение за профессиональной помощью. Я часто сталкиваюсь с тем, что женщинам бывает сложнее признать свою зависимость из-за чувства стыда, страха осуждения или социальной стигмы. Именно поэтому поддержка близких играет ключевую роль в начале пути к выздоровлению", - поделился медик.

Он обратил внимание, что лечение всегда должно быть комплексным и учитывать как физические, так и психоэмоциональные аспекты зависимости. Так, на ранних стадиях можно добиться значительных улучшений с помощью амбулаторного лечения, включающего индивидуальную и групповую психотерапию, медикаментозную поддержку и участие в реабилитационных программах. При более тяжелых стадиях нередко требуется госпитализация для детоксикации организма и стабилизации состояния.

"Особое внимание уделяется психотерапии, так как женский алкоголизм часто сопряжен с депрессией, тревожными расстройствами или эмоциональными травмами. Успешное лечение возможно только при устранении глубинных причин зависимости. На завершающем этапе реабилитации важно помочь пациентке выстроить новую систему ценностей и интересов, укрепить мотивацию на трезвый образ жизни", - отметил Баходиров.

Собеседник "Ленты.ру" подчеркнул, что чем раньше начать лечение, тем выше шансы на полное восстановление.