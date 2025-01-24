24 января 2025

24 января 2025 15:13

Врач рассказала, как боль в корнях волос связана с депрессией

Ощущение боли в корнях волос может указывать на тревогу или депрессию, рассказала "Газете.Ru" врач-дерматолог клиник DocMed и DocDeti Евгения Самойлова, передает Day.Az.

"Боль в области корней волос или кожи головы называется триходинией. Считается что триходиния - это часть симптома чувствительной кожи скальпа. Данное неприятное ощущение было описано в 1996 году, и пациенты обычно сообщают о нем "как будто волосы были согнуты неправильно", или же ощущают это как "швы", - отметила врач.

Триходиния может затрагивать всю кожу головы или появляться в локализованных областях, особенно в теменной области кожи головы. Ощущение может возникать спонтанно или вызываться расчесыванием, сушкой и использованием аксессуаров (шляпа, заколки и т.д).

"До 76% пациентов с триходинией имеют психопатологические расстройства. Это тревога, депрессия или обсессивно-компульсивные расстройства. Также боль может быть связана с воспалением вокруг сально-волосяного фолликула или повышенной экспрессией вещества P в волосяных фолликулах. Визуально кожа может быть не изменена, но иногда мы видим покраснение. Обычно эта боль вызывается раздражением, которое не вызывает дискомфорта", - отметила врач.

При этом боль не является классическим симптомом для какого-либо вида выпадения. В настоящее время не существует специфического и эффективного лечения триходинии, как и точной причины возникновения этого состояния.


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