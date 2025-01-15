15 января 2025

15 января 2025 15:15

Красный свет снизил риск образования тромбов

Исследователи из Питтсбургского университета выявили, что воздействие длинноволнового красного света может существенно снизить риск образования тромбов, которые приводят к инфарктам, инсультам и другим опасным состояниям. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты показали, что у мышей, находившихся под воздействием красного света в течение 12 часов, вероятность образования тромбов была в пять раз ниже, чем у тех, кто подвергался воздействию белого или синего света. При этом у слепых мышей подобный эффект отсутствовал, что указывает на важность зрительного восприятия света.

Результаты дополнительного эксперимента с участием 10 тысяч пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты, подтвердили выводы эксперимента. У онкологических пациентов, использовавших линзы, блокирующие синий свет, риск тромбоза также был значительно снижен.

Ученые связывают профилактический эффект красного света с его способностью снижать воспаление и активность иммунной системы. У мышей, подвергавшихся красному свету, наблюдалось меньшее образование "ловушек нейтрофилов" (NETs), которые провоцируют тромбообразование. Также увеличивалась выработка жирных кислот, подавляющих активацию тромбоцитов - клеток, ответственных за образование тромбов.

Доктор Элизабет Андраски, одна из авторов исследования, отметила, что открытие может привести к созданию недорогих и доступных методов терапии для предотвращения тромбоза. На следующих этапах исследования ученые планируют начать тестирование специальных очков, дозирующих воздействие красного света.


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