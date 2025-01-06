6 января 2025

6 января 2025 11:09

5 продуктов, которые улучшат здоровье волос за пару недель

Внешний уход - лишь малая часть заботы о волосах. В первую очередь, в борьбе с их несовершенствами, от ломкости до выпадения, необходимо обратить внимание на рацион питания, поскольку здоровье волос напрямую зависит от работы нашего организма. И если ломкость волос давно считается для вас больной темой, самое время ввести в свой ежедневный рацион некоторые продукты, которые за пару недель помогут забыть о ней навсегда, передает Day.Az со ссылкой на Marie Claire.

5 продуктов против ломкости волос

Авокадо

Шикарные волосы и косметическое масло авокадо! | Красота | WB Guru

Обилие питательных жиров в составе спелого авокадо в последние годы заставляет девушек все чаще и чаще обращаться к нему в попытке напитать кожу и волосы полезными микроэлементами. Омега-3 и витамин E, которыми так славится авокадо, помогают заполнять стержень волоса питательными веществами, благодаря чему ваша прическа будет выглядеть гладкой, а волосы станут упругими и сильными.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки эффективны для снижения сахара в крови - АЗЕРТАДЖ

Цинк - незаменимый для волос микроэлемент, который не только регулирует работу сальных желез, помогая в избавлении от перхоти, но и активно стимулирует синтез коллагена. Именно этот белок и нужен волосам, если вы хотите увеличить их густоту за счет уплотнения самого волосяного стержня. А найти цинк проще всего в тыквенных семечках, тем более, что добавить их можно практически в любое блюдо.

Костный бульон

Костный бульон не вылечит всё и всех, но пользу принесёт обязательно - читать на Gastronom.ru

К слову о коллагене. Костный бульон по праву считается главным его источником из перечня всевозможных продуктов питания. Из-за того, что с возрастом выработка коллагена в организме замедляется, волосы могут казаться более сухими и ломкими, чем обычно, поэтому чашка костного бульона - ваш мастхэв в достижении гладкости и упругости локонов.

Папайя

Чем полезна папайя и как её есть | Новости и статьи ВкусВилл: Москва и вся Россия

Ударная доза витамина С в составе папайи, как и в большинстве цитрусовых, выручит в вопросе сохранения коллагена. Дело в том, что напитать стержень волоса белком недостаточно для долговременного эффекта. Еще более важно - суметь сохранить коллаген внутри волоса, а для этого следует ввести в рацион фрукты, богатые витамином С: именно он и ответственен за защиту коллагена (а бонусом - и за быстрый рост волос).

Брокколи

Капуста брокколи в духовке

Фолиевая кислота, которой достаточно даже в небольшой порции брокколи, убережет даже самый ломкий от природы волос от ослабления и истончения. Более того, другие крестоцветные овощи вроде брюссельской или цветной капусты также богаты фолиевой кислотой, поэтому, в случае ломкости волос, побалуйте себя полезными ужинами на основе капусты. Тем более, что брокколи, как и любая другая капуста, прекрасно сочетается с любым гарниром и видом мяса.


Просмотров: 60

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 1 673
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 533
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 426
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 12 279
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 11 974
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 10 900
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 552
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 128
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 8 968
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 573
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков