5 продуктов, которые улучшат здоровье волос за пару недель

Внешний уход - лишь малая часть заботы о волосах. В первую очередь, в борьбе с их несовершенствами, от ломкости до выпадения, необходимо обратить внимание на рацион питания, поскольку здоровье волос напрямую зависит от работы нашего организма. И если ломкость волос давно считается для вас больной темой, самое время ввести в свой ежедневный рацион некоторые продукты, которые за пару недель помогут забыть о ней навсегда, передает Day.Az со ссылкой на Marie Claire.

5 продуктов против ломкости волос

Авокадо

Обилие питательных жиров в составе спелого авокадо в последние годы заставляет девушек все чаще и чаще обращаться к нему в попытке напитать кожу и волосы полезными микроэлементами. Омега-3 и витамин E, которыми так славится авокадо, помогают заполнять стержень волоса питательными веществами, благодаря чему ваша прическа будет выглядеть гладкой, а волосы станут упругими и сильными.

Тыквенные семечки

Цинк - незаменимый для волос микроэлемент, который не только регулирует работу сальных желез, помогая в избавлении от перхоти, но и активно стимулирует синтез коллагена. Именно этот белок и нужен волосам, если вы хотите увеличить их густоту за счет уплотнения самого волосяного стержня. А найти цинк проще всего в тыквенных семечках, тем более, что добавить их можно практически в любое блюдо.

Костный бульон

К слову о коллагене. Костный бульон по праву считается главным его источником из перечня всевозможных продуктов питания. Из-за того, что с возрастом выработка коллагена в организме замедляется, волосы могут казаться более сухими и ломкими, чем обычно, поэтому чашка костного бульона - ваш мастхэв в достижении гладкости и упругости локонов.

Папайя

Ударная доза витамина С в составе папайи, как и в большинстве цитрусовых, выручит в вопросе сохранения коллагена. Дело в том, что напитать стержень волоса белком недостаточно для долговременного эффекта. Еще более важно - суметь сохранить коллаген внутри волоса, а для этого следует ввести в рацион фрукты, богатые витамином С: именно он и ответственен за защиту коллагена (а бонусом - и за быстрый рост волос).

Брокколи

Фолиевая кислота, которой достаточно даже в небольшой порции брокколи, убережет даже самый ломкий от природы волос от ослабления и истончения. Более того, другие крестоцветные овощи вроде брюссельской или цветной капусты также богаты фолиевой кислотой, поэтому, в случае ломкости волос, побалуйте себя полезными ужинами на основе капусты. Тем более, что брокколи, как и любая другая капуста, прекрасно сочетается с любым гарниром и видом мяса.