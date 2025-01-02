2 января 2025

2 января 2025 09:21

Раком кишечника стали чаще заболевать люди моложе 50 лет

Число людей в возрасте до 50 лет, у которых диагностируют рак кишечника, растет во всем мире. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Lancet Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врачи впервые наблюдают рост числа молодых людей, страдающих раком кишечника на ранней стадии. Рост был зарегистрирован в 27 из 50 исследованных стран, при этом наибольший годовой прирост наблюдался в Новой Зеландии (4%), Чили (4%), Пуэрто-Рико (3,8%) и Англии (3,6%).

Чаще всего это заболевание выявляли у молодых женщин.

Эксперты все еще находятся на ранних стадиях понимания причин роста. Авторы исследования, опубликованного в Lancet Oncology, заявили, что среди факторов - потребление нездоровой пищи, высокий уровень физической активности и эпидемия ожирения.

Тенденция к росту заболеваемости среди молодых людей настолько значительна, что может привести к росту заболеваемости среди пожилых людей, среди которых показатели были стабильными или снижались, что может свести на нет десятилетия прогресса, достигнутого в борьбе с этим заболеванием, подчеркивают ученые.

Колоректальный рак - тип рака, который поражает толстую или прямую кишку. В большинстве случаев он развивается у людей старше 50 лет.


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