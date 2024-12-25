Психолог дала советы от выгорания в преддверии Нового года

Многие считают, что новогодние праздники неизменно приносят радость и ликование, однако именно к этому моменту мы зачастую оказываемся настолько истощенными и уставшими, что можем просто выгореть.

Как передает Day.Az, психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса "Ясно" Мария Игнатьева рассказала "Известиям" о том, как не допустить выгорание в преддверии Нового года.

"Осознайте, что не всё должно быть завершено. Позвольте себе оставить недоделанную задачу, непрочитанные книги, несозданные проекты. Эти незавершенности - не катастрофа, а часть вашего пути. Ведь самое важное в жизни - не количество задач, а способность сосредоточиться на том, что действительно имеет значение", - объяснила Игнатьева.

По ее словам, важно научиться ставить приоритеты и отпускать перфекционизм. Закрыть те дела, которые действительно важны, и позволить передвинуть остальные на следующий год.

Кроме того, следует научиться отключаться от бесконечного размышления о будущем и возвращаться к настоящему. Простая практика дыхания или медитации, даже на пять минут, поможет восстановить связь с собой.

"В преддверии праздников часто бывает много приглашений, просьб и предложений. Мы начинаем соглашаться на всё, потому что не хотим обидеть людей или не успеть чего-то важного. Однако это может привести к перегрузке и эмоциональному выгоранию. Важно научиться говорить "нет" чтобы оставаться здоровым и эффективным", - сказала психотерапевт.

По мнению специалиста, вставать по утрам и первым делом проверять почту или соцсети - это не лучший способ начать день. Важно устраивать небольшие паузы для восстановления энергии. Это может быть утренний ритуал, например чашка чая, разминка или чтение вдохновляющей литературы. Если день выдался насыщенным, следует регулярно делать перерывы, даже на пять минут, чтобы выйти на свежий воздух или просто сделать глубокий вдох.

"Привычка откладывать отдых на потом часто приводит к тому, что к моменту праздников вы уже настолько истощены, что не можете насладиться отдыхом. Начните заранее планировать, как и где будете восстанавливать силы в праздничный период. Пусть это будет настоящий отдых: без работы, без контактов и отвлекающих факторов", - подытожила Игнатьева.