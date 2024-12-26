26 декабря 2024

26 декабря 2024 15:15

Женщин призвали спать больше мужчин

Доктор Патрик Флинн рассказал, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Необходимость долгого сна врач объяснил в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Флинн объяснил, что женщинам необходим более длительный сон из-за гормональных особенностей и отличий в работе надпочечников, которые вырабатывают некоторые гормоны. По его словам, мужчинам достаточно спать семь-восемь часов, а некоторые обходятся и шестичасовым сном. Женщинам же требуется от восьми до десяти часов непрерывного сна.

"Дело в гормональных резервах. (...) У мужчин надпочечники могут производить около 2-3 процентов гормонов, а остальное приходится на яички. Они работают вне зависимости от того, спите вы или нет", - отметил врач. У женщин же эти гормоны вырабатывают только надпочечники, причем для их работы необходим сон - поэтому женщинам необходимо спать больше, пояснил врач.


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