Жаловавшейся на сильную слабость женщине диагностировали три вида рака

Жительница Великобритании по имени Дония Юсеф списывала сильную усталость на переутомление и оказалась больна тремя видами рака - груди, кишечника и кожи. Ее историю опубликовало издание Gloucestershire Live (GL), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2017 году Юсеф стала чувствовать себя обессиленной даже после длительного отдыха, но списала свое состояние на трудности заботы о двух маленьких дочках и большую загруженность на работе. Обратиться к врачу она решила после того, как резко похудела без изменения рациона питания. "Я сказала, что все время чувствую себя разбитой, но врач лишь посоветовал мне меньше работать. К тому же анализы крови были хорошими. Меня отправили домой", - вспомнила 46-летняя женщина.

Спустя полгода после визита к врачу Юсеф случайно неудобно повернулась в постели и ощутила подмышкой шишку размером с мяч для гольфа. Она сразу же позвонила своему отцу-врачу. Он посоветовал дочери провести самообследование груди, но она ничего не обнаружила.

Тогда женщина повторно пришла на прием к врачу, тот назначил ей анализы, по результатам которых диагностировал ей рак груди, распространившийся на лимфатические узлы.