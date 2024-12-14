14 декабря 2024

14 декабря 2024 09:31

Врач предупредил об опасности приема одного витамина

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупредил об опасности приема одного витамина. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников рассказал, что прием синтетического витамина А может провоцировать развитие рака легких. "Каротиноиды считаются антиоксидантами, и они могут бороться с раком. Было огромное исследование, которое пыталось это доказать, но через пару лет была совершенно сногсшибательная новость для исследователей: в группе, в которой принимали бета-каротин (бета-каротин - красно-оранжевый растительный пигмент, является предшественником витамина А - прим. "Ленты.ру"), чаще стали умирать от рака легкого", - отметил доктор и добавил, что в итоге исследование закрыли.

Возникновение других видов онкологических заболеваний, как уточнил медик, витамин А не вызывает. "Только рак легкого, другие раки - нет", - заключил врач.


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