13 декабря 2024

13 декабря 2024 15:18

Перечислены продукты, которые нельзя есть донору перед сдачей крови

За сутки до сдачи крови нужно отказаться от жирной, острой, копченой пищи, а также от молочных продуктов, яиц и спортивных коктейлей. Все эти продукты осложняют разделение крови на компоненты, рассказал "Газете.Ru" заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта о донорстве крови и плазмы "+Я" Павел Трахтман, передает Day.Az.

"Среди разрешенных донору в день перед сдачей крови продуктов - овощи в любом виде, кроме жареных, каши и макароны без масла и молочных продуктов, фрукты (кроме цитрусовых, бананов, фиников и авокадо), хлеб и сдоба, отварные или приготовленные на пару мясо и рыба, морсы, компоты и сладкий чай. За 48 часов до процедуры нужно отказаться от алкоголя Это строгие рекомендации за сутки до сдачи крови", - рассказал врач.

Второй блок - это рекомендации, связанные с самочувствием донора. Утром перед процедурой важно правильно позавтракать, за 5-10 минут выпить чашку сладкого чая, а 48 часов после донации обильно питаться и пить больше жидкости.

"После сдачи 450 миллилитров крови организм теряет до 72 грамма белка, 350 миллилитров воды, 2 граммов жиров, 4 грамма полезных минеральных солей и 0,3 грамма железа. К счастью, наш организм устроен таким образом, что отлично умеет восстанавливать баланс, но донор может помочь ему с помощью правильного питания. Чтобы восполнить кровопотерю, в первую очередь, важно обеспечить поступление жидкости и минеральных веществ. Донорам рекомендуется обильное питье в течение 48 часов после процедуры. И конечно, организму требуется строительный материал, который он получает вместе со здоровой, содержащей все необходимые питательные вещества, пищей", - рассказал врач.


Просмотров: 33

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 11:10

  • 1 377
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 216
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 123
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 11 906
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 11 677
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 10 613
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 245
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 7 848
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 8 668
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 299
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков