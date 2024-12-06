Стоматолог рассказал, какие болезни можно определить по состоянию полости рта

Состояние полости рта, зубов, десен, слизистых оболочек, языка действительно может многое рассказать о здоровье человека в целом. Именно поэтому стоматологи могут настоятельно рекомендовать посещение других врачей - гастроэнтерологов, эндокринологов и других. Об этом "Газете.Ru" рассказал Магомед Дахкильгов - главный врач клиники "Немецкий Имплантологический Центр", хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, кандидат медицинских наук, передает Day.Az.

"Сахарный диабет - это серьезнейшее и пока, увы, неизлечимое эндокринное заболевание, затрагивающее все системы и органы. Нарушается обмен глюкозы - это происходит из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой или неспособности организма эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Поскольку глюкоза - это основный источник топлива для всех процессов в организме, то развитие диабета отражается и на состоянии полости рта. Для него характерны сухость во рту, частые инфекции десен, медленное заживление мягких тканей в полости рта", - объяснил он.

Анемия - состояние, при котором в крови снижен уровень гемоглобина и (или) количество эритроцитов (красных кровяных телец). Это приводит к недостаточному снабжению тканей организма кислородом, из-за чего возникает бледность слизистых оболочек в ротовой полости и жжение языка.

Заболевания ЖКТ выдают себя образованием налета на языке, неприятным запахом изо рта. Из-за гастрита, колита, язвы может также ухудшаться состояние зубов - пациент, пока еще не знающий о диагнозе, может заедать мягкой углеводной пищей неприятные ощущения в желудке.

"Хотя мы сейчас живем в условиях, когда авитаминоз маловероятен, гиповитаминоз - нехватка витаминов - все еще присутствует в нашей жизни. Кровоточивость, отечность и воспаление десен, трещины в уголках рта, расшатывание зубов и частый кариес могут говорить о нехватке витаминов С, Д и К", - отметил эксперт.

Остеопороз - заболевание костной ткани, при которой нарушается ее плотность и возникает повышенная ломкость костей. Симптомами могут быть ухудшение состояния челюстных костей (видимое на КТ-снимке), патологическая подвижность зубов, рецессия десны.

Заболевания щитовидной железы могут вызывать увеличение языка и изменение вкусовых ощущений. К этим заболеваниям относят гипотиреоз, гипертиреоз, тиреоидит (в том числе аутоиммунный) и прочие заболевания щитовидной железы.

На онкологические заболевания могут указывать незаживающие язвы и уплотнения во рту. Важно помнить, что онкология может затрагивать и полость рта, потому, если стоматолог направляет вас к онкологу, то нужно обязательно посетить этого специалиста.

"Об аутоиммунных заболеваниях могут сигнализировать рецидивирующие язвы во рту. Аутоиммунные болезни - это состояния, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма. Жертвой могут стать любые органы, от щитовидки до суставов. К числу наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний относят ревматоидный артрит, системную красную волчанку, (прославленную сериалом "Доктор Хаус"), рассеянный склероз, сахарный диабет 1 типа, псориаз и так далее", - заметил эксперт.

Сердечно-сосудистые заболевания нередко вызывают бледность или синюшность слизистой, в том числе и в полости рта. ВИЧ/СПИД также могут приводить к формированию белых пятен на языке или внутренней поверхности щек, резюмировал он.