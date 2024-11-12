Врач рассказал, как отличить осеннюю хандру от симптомов серьезных болезней

Осенняя пора может стать причиной психологических нарушений. Об этом заявила врач-терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Алина Кириченко в беседе с "Известиями", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В межсезонье - на фоне нехватки солнечного света, снижения количества витамина D и уровня серотонина - люди испытывают проблемы со здоровьем, отметила она.

"При переходе от лета к осени мы наблюдаем рост заболеваемости, усиление эмоциональных, тревожных состояний. Некоторые люди воспринимают смену сезона настолько негативно, что это может приводить к определенным психологическим нарушениям", - рассказала Кириченко.

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков подчеркнул, что в межсезонье временные проблемы с душевным спокойствием могут испытывать люди, которые не страдают от тяжелых психических заболеваний, но склонны реагировать на смену погоды. В частности, поступают жалобы на колебания настроения, ухудшение сна, хандру, раздражительность, появляется легкая тревожность.

Кроме того, в осеннюю пору ухудшается состояние пациентов, которые страдают эндогенными заболеваниями - депрессией, шизофренией, тревожными расстройствами, а также биполярными аффективными расстройствами, добавил Вилков.