30 августа 2024

30 августа 2024 09:32

Открыт новый способ вылечить устойчивую депрессию

Ученые Стэнфордского университета открыли новый способ лечения устойчивой депрессии с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что депрессия характеризуется когнитивным биотипом, выражающимся в дисфункции когнитивного контура контроля мозга. Этот биотип ассоциируется с более низким качеством жизни, повышенной инвалидностью и устойчивостью к традиционным методам лечения. Использование ТМС для стимулирования нервных клеток мозга может помочь в лечении пациентов с этим биотипом.

Для оценки эффективности ТМС исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и когнитивные тесты. Пациенты проходили три фМРТ-сканирования: до начала лечения, после пяти сеансов ТМС и после завершения всех сеансов. Когнитивные способности оценивались с помощью компьютерного теста Go-NoGo, который измеряет способность обрабатывать информацию и планировать действия.

В исследовании приняли участие 43 ветерана с резистентной к терапии депрессией. Примерно у половины участников наблюдался когнитивный биотип, что выражалось в сниженной функциональной связности в контуре когнитивного контроля мозга и более низких результатах в тесте Go-NoGo.

Результаты показали, что ТМС улучшила функциональную связность когнитивного контура управления и другие показатели у пациентов с когнитивным биотипом. Улучшения наблюдались уже после пяти сеансов и сохранялись после завершения лечения.

На основе собранных данных исследователи пришли к выводу, что ТМС может значительно улучшить когнитивные функции и адаптивное поведение у пациентов с когнитивным биотипом депрессии. Это может помочь избежать длительного процесса проб и ошибок при подборе лечения и значительно повысить качество жизни пациентов.


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