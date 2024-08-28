Врач объяснила, почему попытки ЭКО оказываются неудачными

В современном мире все больше супружеских пар сталкиваются с проблемой бесплодия. Одной из решений этой проблемы является процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако не всегда попытки ЭКО оказываются успешными. О том, почему так может быть, "Газете.Ru" рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Мария Твердикова, передает Day.Az.

По ее словам, одной из причин неудачных попыток ЭКО является качество яйцеклеток или сперматозоидов, используемых для оплодотворения. Качество половых клеток во многом зависит от возраста пациентов. Так, чем старше женщина, тем ниже качество ее яйцеклеток, а у мужчин с возрастом снижается подвижность и морфология сперматозоидов.

По данным Российской ассоциации репродукции человека, при использовании ооцитов (яйцеклеток) женщин моложе 35 лет частота наступления беременности составляет 40-45%, тогда как у женщин старше 40 лет этот показатель снижается до 20-25%.

С возрастом увеличивается и риск различных осложнений беременности и родов, что также негативно сказывается на исходе ЭКО. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать решение вопроса о лечении бесплодия и как можно раньше обращаться за помощью к врачу-репродуктологу.

"Кроме того, на качество половых клеток влияют различные заболевания, вредные привычки и факторы окружающей среды. К примеру, у женщин качество яйцеклеток может ухудшаться при наличии хронических воспалительных заболеваний половых органов, эндометриоза, синдрома поликистозных яичников и других патологий, при снижении овариального резерва. У мужчин снижение качества семенной жидкости может быть связано с варикоцеле, перенесенными инфекциями, вредными привычками и нарушениями гормонального фона", - рассказала врач.

Как отметила специалист, очень важным этапом ЭКО является имплантация эмбриона в полость матки. Получение эмбриона еще не гарантирует успешной беременности. Для успешной имплантации эмбрион должен "прижиться" в подготовленной слизистой оболочке матки (эндометрии). Однако у некоторых пациенток, прошедших ЭКО, возникают нарушения процесса имплантации.

Это, по словам врача, может быть связано с патологиями эндометрия, такими как гиперплазия (избыточное разрастание) эндометрия, полипы эндометрия; эндометриоз; внутриматочные синехии (спайки).

"Чтобы повысить вероятность успешной имплантации, важно заранее провести обследование состояния эндометрия и при необходимости скорректировать выявленные патологии. Для этого по показаниям может быть назначена гормональная терапия или хирургическое вмешательство. После устранения выявленной патологии можно будет рассчитывать на более высокие шансы прикрепления эмбриона к стенке матки", - объяснила врач.

Еще одной частой причиной неудачных попыток ЭКО могут быть генетические факторы. При выявлении групп риска может быть рекомендовано дополнительное преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов на предмет хромосомных и генетических нарушений. Это позволит отобрать для переноса наиболее здоровые эмбрионы и тем самым повысить шансы на успешную имплантацию и беременность.

Немаловажную роль в успешности ЭКО играют и индивидуальные особенности организма каждого пациента. Как объяснила репродуктолог, даже при соблюдении всех протоколов и использовании самых современных технологий ответная реакция организма на стимуляцию суперовуляции, процедуру оплодотворения и перенос эмбриона может варьироваться от человека к человеку.

"Таким образом, успех ЭКО во многом определяется комплексом самых разнообразных факторов, связанных как с исходным состоянием организма пациентов, так и с особенностями протекания каждого этапа процедуры. Поэтому крайне важно тщательно обследовать пару, выявить все возможные нарушения и провести необходимую подготовку перед проведением ЭКО. Только в этом случае можно будет рассчитывать на более высокие шансы наступления беременности", - резюмировала специалист.