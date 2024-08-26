26 августа 2024

26 августа 2024 10:08

Как улучшить самочувствие во время многочасового перелета?

Фитнес-тренер Роман Филиппенко дал советы для улучшения самочувствия во время многочасовых перелетов. Как передает Day.Az, его слова приводит РИАМО.

Филиппенко рекомендовал совершать регулярные разминки. "Каждые 1-2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов", - заявил он.

Специалист отметил, что улучшить самочувствие может небольшая прогулка по салону самолета. "Старайтесь регулярно пить воду на протяжении всего полета, избегая чрезмерного употребления кофеина и алкоголя. Так организму будет легче перенести длительный перелет", - добавил он.


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