25 августа 2024

25 августа 2024 13:47

Раскрыты способы спастись от тяги к печенью и конфетам

Несколько хитростей помогут преодолеть тягу к сладкому, рассказала врач-эндокринолог Ризида Сабирова. Способы избежать переедания сладкого она раскрыла в Telegram-канале клиники ВМР, передает Day.Az.

Прежде всего Сабирова порекомендовала выпивать перед едой стакан воды, чтобы поддержать водный баланс в течение дня и подготовить желудок к приему пищи. Кроме того, от тяги к сладкому могут спасти перекусы фруктами - одного-двух фруктов достаточно, чтобы восполнить суточную потребность в витамине С.

Врач посоветовала заранее продумывать рацион, чтобы сбалансировать его и не сорваться на печенье и конфеты, а также питаться овощами разных цветов, чтобы восполнить потребность организма в разнообразных микроэлементах. Наконец, настаивает Сабирова, покупки в магазине нужно начинать с выбора базовых продуктов (мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов), а не сладостей.


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