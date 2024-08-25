Раскрыты способы спастись от тяги к печенью и конфетам

Несколько хитростей помогут преодолеть тягу к сладкому, рассказала врач-эндокринолог Ризида Сабирова. Способы избежать переедания сладкого она раскрыла в Telegram-канале клиники ВМР, передает Day.Az.

Прежде всего Сабирова порекомендовала выпивать перед едой стакан воды, чтобы поддержать водный баланс в течение дня и подготовить желудок к приему пищи. Кроме того, от тяги к сладкому могут спасти перекусы фруктами - одного-двух фруктов достаточно, чтобы восполнить суточную потребность в витамине С.

Врач посоветовала заранее продумывать рацион, чтобы сбалансировать его и не сорваться на печенье и конфеты, а также питаться овощами разных цветов, чтобы восполнить потребность организма в разнообразных микроэлементах. Наконец, настаивает Сабирова, покупки в магазине нужно начинать с выбора базовых продуктов (мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов), а не сладостей.