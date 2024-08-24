24 августа 2024

24 августа 2024 10:02

Как время тренировок влияет на силу мышц?

Время суток, в которое тренируется человек, не влияет на силу мышц или уровень сахара в крови. Это показало исследование, опубликованное в журнале Function, передает Day.Az.

Ученые провели первый в своем роде эксперимент, чтобы оценить силу мышц и поглощение ими глюкозы (увеличение выведения сахара из кровотока) у мышей четыре раза за сутки. Они не нашли доказательств того, что время тренировки может повлиять на эти параметры. Также сила мышц и уровень сахара в крови не зависели от пола особи или типа изучаемых мышц.

"Наши результаты показывают, что изменения в производительности мышц в зависимости от времени суток и преимущества упражнений в снижении уровня сахара не обусловлены хронобиологическими эффектами", - отметили ученые.

Растущее количество исследований предполагает, что тренировки в разное время суток по-разному влияют на силу мышц и уровень сахара. Например, в публикации в журнале Diabetes Care было показано, что вечерние тренировки помогают похудеть быстрее. Новая работа предполагает, что этот эффект может быть не связан с "внутренними часами" людей.


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