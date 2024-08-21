Врач назвал неожиданные причины выпадения волос

Иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в программе "Жить здорово!" на Первом канале назвал неожиданные причины выпадения волос, выпуск доступен на Rutube.

Врач рассказал, что причиной выпадения волос могут быть проблемы с щитовидной железой, в частности гипотиреоз

. "Потому что щитовидная железа - это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос, плохо работает - и роста волос нет, питание волоса нарушается", - объяснил Продеус.

Медик также отметил, что к выпадению волос может приводить частое расчесывание. "Это исследование проводили в нескольких странах", - пояснил медик. Как выяснилось, волосы лучше всего расчесывать расческой с редкими зубцами, подчеркнул Продеус.