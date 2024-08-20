20 августа 2024

20 августа 2024 12:10

Названы улучшающие работу кишечника виды спорта

Российские и китайские ученые назвали улучшающие работу кишечника виды спорта. Как передает Day.Az, исследование публикует журнал Nutrients.

По информации источника, помогают кишечнику аэробные упражнения, а именно бег, плавание и езда на велосипеде. Отмечается, что аэробные упражнения улучшают работу кишечника и стимулируют рост полезных бактерий, таких как Lactobacillus и Bifidobacterium.

Эти бактерии производят противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Ученые подчеркнули, что бутират служит источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку, и обладает противовоспалительным действием.


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