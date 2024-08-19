19 августа 2024

19 августа 2024 10:06

Названо сжигающее жир и тренирующее сердце упражнение

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. Как передает Day.Az, его слова приводит Sport24.

Прыгунов заявил, что таким упражнением являются прыжки со скакалкой. По его мнению, упражнение развивает выносливость, тренирует сердечно-сосудистую систему, стимулирует работу легких, укрепляет опорно-двигательный аппарат: мышцы и связки ног, голеностопные и коленные суставы, - а также развивает координацию движений.

Прыгунов рекомендовал прыгать каждый день, начав с десяти минут. Примерно за час активных прыжков на скакалке можно сжечь от 400 до 800 калорий. За 15 минут сжигается в среднем 200 калорий.

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