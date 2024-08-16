16 августа 2024

16 августа 2024 10:09

Как бороться с перееданием?

Компульсивное переедание | Клиника La Salute

Если вы испытываете чувство голода, это не всегда означает, что вашему организму нужна энергия и питательные вещества. Существует множество причин, по которым человек может испытывать проблемы с перееданием: например, стресс, неприятие себя и своего тела, неудовлетворенность одной или несколькими сферами жизни, чрезмерная тревожность и неуверенность в себе. Как с этим бороться, объясняет психолог Анна Гришина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, зависимость от еды может проявляться по-разному: от быстрых ночных перекусов до походов в рестораны. Чаще всего те, кто страдает от этой зависимости, едят жирную, сладкую, мучную пищу. Конечно, это способствует набору веса. Однако эксперт отмечает, что до тех пор, пока последствия переедания не будут заметны, пищевая зависимость - "социально одобряемая".

Если вы осознали, что испытываете зависимость от еды, стоит обратиться к психологу, но можно попробовать разобраться самостоятельно. Для этого важно научиться различать виды голода, в чем вам поможет дневник эмоций.

Разделите страницу на 7 колонок. В первую занесите день и время, когда вы что-то съели. Во вторую - что именно. Далее отметьте, действительно ли вы испытывали тогда чувство голода. В следующей колонке укажите, какое событие повлияло на то, что вы захотели поесть. Затем опишите ощущения в теле, которые вызвало это событие. После этого укажите связанные с ним и последующим приемом пищи эмоции. Наконец, что вы испытываете сейчас, думая о той ситуации.

Спустя некоторое время ведения дневника вы скорее всего сможете понять причину, которая и вызывает потребность в еде.


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