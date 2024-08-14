Названы лучшие упражнения для снятия напряжения в спине



Сегодня проблема напряжения в спине актуальна для большинства людей, особенно страдают от этого люди с "сидячей" работой. Поэтому упражнения для здоровой спины будут полезны абсолютному большинству. Существует комплекс, который практически не имеет противопоказаний и доступен всем, вне зависимости от уровня подготовки и возраста. Об этом "Газете.Ru" рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, передает Day.Az.

Первое эффективное упражнение для снятия напряжения в спине - классические перекаты.

"Ложимся на спину, сгибаем колени, притягиваем их к груди руками. В этом положении начинаем делать небольшие перекаты из стороны в сторону. Желательно подложить под спину что-то мягкое - гимнастический коврик или обычный плед. Далее можно сделать перекаты вперед-назад. Главное следить за ощущениями и выбирать комфортную амплитуду и количество повторов. Продолжительность упражнения - примерно минута", - рассказала она.

Второе упражнение - вариации растяжки из позы "Стола".

"Принимаем исходное положение позы "Стола": стоим на четырех опорных точках, запястье под плечом, колени под тазом, спина ровная, живот подтянут. Теперь берем правую руку, кладем ее на внешнее ребро ладони и начинаем проскальзывать за рукой вперед, стремимся правым плечом коснуться пол, опустить правое ухо максимально низко. Важно, что здесь мы только стремимся к полу, но не обязательно его реально касаемся. Обязательно следите за своими ощущениями, за возможностями тела. В данном упражнении должно чувствоваться приятное натяжение в боковой поверхности тела. Далее меняем стороны и то же самое выполняем с левой руки. Есть еще одна хорошая вариация данного упражнения: из позы "Стола" правую руку кладем на внешнюю сторону ладони, и проскальзываем за ней в левую сторону, под левое плечо. При этом правое плечо также стремимся уложить на пол. В этом положении лежим и дышим около минуты", - объяснила тренер.

Третье упражнение - скручивание корпуса. Исходное положение: лежа на спине, руки раскрыты по сторонам, ладони смотрят в пол. Далее сгибаем правое колено, поднимая ногу наверх, и начинаем правым коленом стремиться на левую сторону. Голова поворачивается вправо, в противоход к ноге.

"Колено не обязательно должно коснуться пола, важно само стремление. Теперь глубоко дышим и расслабляем спину в течение нескольких минут. Важно, чтобы в процессе выполнения упражнения не было дискомфортных ощущений. Поэтому внимательно следите за самочувствием. Выполняем, так же как и в предыдущих упражнениях, в течение одной минуты. Отмечу, что любые скручивания корпуса могут быть противопоказаны для людей с грыжами и протрузиями, поэтому в случае такого диагноза рекомендую проконсультироваться со своим лечащим врачом", - подчеркнула Бахтурина.

Четвертое полезное для спины упражнение будет из арсенала йоги - поза "Плуга". Упражнение помогает растянуть поясничный отдел позвоночника и прекрасно снимает напряжение и зажимы. Исходное положение: лежа на спине, сгибаем ноги в коленях, отрываем таз от пола и помогаем руками забросить ноги за голову. Колени могут быть как согнуты, так и вытянуты, как будет более комфортно.

"Если человек достаточно подготовлен физически, то можно опустить руки, ладонями в пол. Если подготовки нет, то лучше аккуратно поддерживать себя руками за таз. В данном положении важно не переносить вес тела на шею. Помните, что держаться необходимо на плечевом поясе. После нескольких секунд в данном положении начинаем медленно раскручиваться обратно, поддерживая себя за таз", - сказала тренер.

Пятое упражнение - работа с роллом или валиком. Если дома есть гимнастический ролл, то можно просто прокатать спину этим роллом. Важный нюанс - прокатывать спину необходимо только в грудном отделе, не заходя на поясницу. Второй вариант упражнения с ролом - статичный. Ложимся на пол и подкладываем ролл под лопатки, ноги вытягиваем в комфортном положении, руки по сторонам, грудной отдел раскрыт. Достаточно полежать в таком положении минуту - две.

"Если дома нет ролла, можно скрутить полотенце в плотный валик комфортного диаметра. Чаще всего это диаметр 10-15 см. Такой валик можно также подкладывать под спину, под грудной отдел для того, чтобы раскрыть его еще больше. Вариации упражнения - подложить валик под шею или под копчик, чуть ниже поясницы. Когда валик перемещается ближе к копчику, нужно сгибать ноги в коленях и немного приподнимать их от пола, чтобы позвоночник был ровным, без излишних прогибов. В таких положениях необходимо просто полежать, расслабиться, глубоко дышать в течение минутки", - резюмировала специалист.