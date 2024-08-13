15 августа 2024

13 августа 2024 09:02

Назван способ справиться со стрессом

В ситуации стресса, возникающего из-за тревожных новостей, нельзя впадать в панику, говорит доктор психологических наук, семейный психолог Илья Слободчиков. Способ справиться со стрессом он назвал в беседе с aif.ru, передает Day.Az.

Он отметил, что человек не может изменить ход событий, о которых он читает в новостях, но может помогать близким: поддерживать, успокаивать окружающих. "Узнайте, какую волонтерскую помощь вы можете оказать пострадавшим. В ситуации стресса действие всегда лучше бездействия", - сказал специалист.

Также психолог призвал ограничить информационный поток, поскольку нельзя гарантировать отсутствие в нем дезинформации. Слободчиков посоветовал выбрать один-два заслуживающих доверие официальных канала и читать их, но не через каждые 5-10 минут. Частными мнениями блогеров специалист порекомендовал пренебречь.

Если кто-то из близких или знакомых попал в беду, Слободчиков призвал не стесняться сопереживать и сочувствовать, не мешая свободному выходу честных эмоций: и слез, и оцепенения, и раздражения. "Старайтесь помочь своим близким и знакомым справиться с тревогой. Но при этом сохранять максимально холодную голову, что бы там внутри ни происходило", - заключил психолог.


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