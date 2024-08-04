В США одобрили таблетки против облысения

В США одобрили препарат Лекселви для лечения тяжелой формы облысения у взрослых. Как передает Day.Az, об этом сообщает HealthDay.

Лекселви (деуруксолитиниб) - это пероральное лекарство для приема дважды в день, подавляющее воспаление. Оно входит в класс селективных ингибиторов янус-киназ JAK1 и JAK2. Другие препараты из этой группы используются для лечения артрита и воспалительных заболеваний кишечника.

Чрезмерное воспаление приводит к потере волос при очаговой алопеции. В клиническом испытании ученые показали, что Лекселви эффективно для лечения тяжелой формы облысения у взрослых.

В исследовании приняли участие в общей сложности 1220 пациентов с очаговой алопецией. Каждый потерял не менее половины волос на голове. В течение 24 недель более чем 30% пациентов удалось восстановить как минимум 80% волос.

Наиболее распространенными нежелательными явлениями были головная боль, угревая сыпь и назофарингит.

Ученые подчеркнули, что при тяжелой очаговой алопеции критически важно раннее вмешательство.