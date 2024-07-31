31 июля 2024

31 июля 2024 10:42

Косметолог о способах безопасного загара

Слишком долгое пребывание на солнце может навредить здоровью, в том числе стать причиной ожога или развития онкологических заболеваний кожи. Способы загореть безопасно назвала врач-дерматолог, врач-косметолог "СМ-Косметология" Марианна Назарова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, загорать лучше всего с 8:00 до 11:00 или после 16:00, когда уровень солнечной активности безопасен. Назарова посоветовала обращать внимание на активность солнца по UV-индексу в приложениях для отслеживания погоды. Этот показатель характеризует уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света. Если он составляет от трех до семи, необходимо использовать средства с SPF-защитой.

Врач напомнила, что индекс SPF показывает, во сколько раз дольше после нанесения средства можно находиться на солнце до появления покраснения. В зависимости от индекса интенсивность защиты может быть низкой (6-12), средней (15-25) и высокой (30-50 и больше). При выборе средства стоит опираться на фототип кожи: чем ниже фототип, тем выше должен быть индекс SPF. Если на коже есть нежелательная пигментация, следует наносить крем на все тело. Солнечные лучи стимулируют выработку меланина во всей коже, а не только в местах прямого попадания.

Назарова добавила, что возле воды загар будет интенсивнее за счет отражения солнечных лучей. Вблизи водоемов UV-индекс может вырасти до 50 процентов. Во время пребывания на солнце также необходимо пить достаточно воды, защищать от лучей голову и глаза.

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