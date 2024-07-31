Названы продукты, которые способны улучшить память

Даже при разнообразном сбалансированном питании не всегда возможно полноценно восполнить дефициты жизненно важных витаминов, минералов, микроэлементов. О том, какие продукты могут способствовать сохранению когнитивных функций, концентрации внимания и памяти, " Газете.Ru " рассказала Ирина Попкова, научный редактор, дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena, передает Day.Az

Первый такой продукт - лосось.

"Жирная рыба - важнейший источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они доказано положительно влияют на улучшение когнитивных функций - памяти, внимания. Весомое количество омега-3 содержится в лососе, форели, скумбрии, сельди, поэтому оптимально добавить их в рацион 1-2 раза в неделю на постоянной основе", - объяснила она.

Еще один источник омега-3, но уже растительный, - это грецкие орехи, льняное семя и льняное масло. Эти продукты можно есть ежедневно, но нормировано (так как они содержат жиры). 20-25 г орехов будет вполне достаточно. Масло можно добавлять в каши, салаты по 1 чайной ложке.

"Яйца - эталонный продукт по содержанию белка, аминокислот, важных для нормальной работы мозга. В них также содержатся витамины А, D и E, омега-3, витамины группы B, фолиевая кислота и биотин, который особенно необходимый для регуляции энергетического обмена и поддержки нервных клеток", - подчеркнула нутрициолог.

Также, субпродукты/говяжья печень - это один из богатейших источников витаминов группы В, А, минералов и холина. А морская капуста, фейхоа - источники йода. Недостаток йода нередко приводит к снижению работоспособности, повышенной утомляемости.

"Чернику и другие дикорастущие ягоды, богатые антиоксидантами, связывают с более низким риском развития когнитивных нарушений, проявляющихся с возрастом, таких как деменция, болезнь Альцгеймера. Флавоноиды, особые вещества, которые содержатся в этой ягоде способствуют улучшению кровообращения в мозге и передаче нервных импульсов", - рассказала специалист.

А темный шоколад, по словам Попковой, полезен не только для поддержки памяти, концентрации внимания, но и является источником триптофана. Триптофан - это аминокислота, которая способствует выработке серотонина, гормона радости. В день будет достаточно 20-25 г в день.

"Шоколад содержит в себе активные вещества, которые отвечают за поддержку работы митохондрий, - это, по сути, миниатюрные "энергетические генераторы" в клетках, которые производят нужную для мозга энергию", - резюмировала она.