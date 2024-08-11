Ученые выявили механизм возникновения панических атак

Ученые из Института биологических исследований Солка (США) обнаружили, что механизм возникновения панических атак запускается в так называемом "центре тревоги мозга" - латеральном парабрахиальном ядре (PBL). Эта небольшая область контролирует дыхание, частоту сердечных сокращений и температуру тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые исследовали мозг мышей, чтобы понять, в каких именно структурах запускается приступ тяжелой тревоги при паническом расстройстве личности. Принято считать, что за панические атаки отвечает миндалевидное тело, известное как центр страха мозга. Однако при изучении латерального парабрахиального ядра (PBL), расположенного в стволе головного мозга, исследователи обнаружили, что эта область также причастна к возникновению эмоциональных и физических проявлений панического расстройства.

По словам авторов исследования, PBL вырабатывает нейропептид PACAP (полипептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза), известный как главный регулятор стрессовых реакций.

В ходе имитации панической атаки у мышей ученые установили, что во время приступа активируются нейроны, экспрессирующие PACAP. После активации они высвобождают нейропептидный сигнальный путь PACAP в другую часть мозга, называемую дорсальным ядром. В нем находятся нейроны с PACAP-рецепторами. Воздействие на эти рецепторные нейроны вызывало у мышей учащенное дыхание, повышение частоты сердечных сокращений и панические поведенческие реакции.

Ученые предположили, что искусственная блокировка передачи сигналов PACAP может предотвращать приступы тревоги и паники. По мнению исследователей, их открытие служит основой для разработки новых терапевтических средств, воздействующих на PACAP.