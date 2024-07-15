15 июля 2024

15 июля 2024 09:47

Женщины чаще страдают от синдрома самозванца

Американские ученые из Университета штата Калифорния во Фресно установили, что женщины чаще сталкиваются с синдромом самозванца по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в научном журнале Current Research in Behavioral Sciences (CRBS), передает Day.Az.

Концепция синдрома самозванца была впервые описана в 1978 году. Это чувство характеризуется ощущением незаслуженности своих успехов и достижений.

Команда проанализировала 108 предыдущих научных работ, включавшие в себя данные более 42 тыс. человек.

Они выяснили, что гендерные различия в проявлениях синдрома самозванца не уменьшались с течением времени. Однако они меньше проявлялись в сфере бизнеса по сравнению с академической сферой и прочими областями.

Географический регион также сыграл свою роль в наблюдаемых гендерных различиях. Исследования, проведенные в Азии, сообщили о меньших гендерных различиях в синдроме самозванца, чем исследования, проведенные в Европе и Северной Америке.

Это открытие предполагает, что культурные факторы могут влиять на опыт синдрома самозванца, хотя точная природа этих культурных влияний остается неясной и требует дальнейшего изучения.


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