29 мая 2024

29 мая 2024 09:55

Названы пять привычек для укрепления психического здоровья

По словам профессора психологии Ника Титова из университета Маккуори (Австралия), укрепить психическое здоровье может наличие распорядка дня, привычка к стратегическому планированию, здоровый образ жизни, регулярное общение и позитивное мышление. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MedicalXpress.

По словам психолога, здоровое, позитивное мышление - один из важнейших индивидуальных показателей хорошего психического здоровья. Оно заключается в наличии реалистичного представления о себе и мире, а также уважительном отношении к этим понятиям.

Под здоровым образом жизни подразумевается приготовление и употребление здоровой пищи, правильный режим сна и регулярная физическая активность. Титов объяснил, что такие привычки усиливают чувство радости и удовлетворенности жизнью. Кроме того, физическое благополучие (или неблагополучие) часто влечет за собой психологическое, поскольку эти показатели здоровья связаны биохимическими путями.

Другим фактором сохранения и укрепления психического здоровья выступает стратегическое планирование и наличие распорядка дня. По мнению специалиста, следование такой тактике может улучшить самочувствие и качество жизни людей с депрессией, а также снизить уровень тревожности.

Титов добавил, что люди, которые общаются с друзьями и семьей не реже четырех раз в неделю, обладают лучшим психическим здоровьем, чем те, кто этого не делает. Общение позволяет получить эмоциональную и интеллектуальную поддержку, а также удовлетворить естественную потребность в физическом контакте.


Просмотров: 162

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 522
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 648
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 373
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 326
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 291
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 797
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 589
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 314
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 5 074
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 785
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме