Стоматолог рассказал, о чем говорит изменения цвета языка

Британский стоматолог Дипак Аулак рассказал Daily Mail, что белый цвет языка может быть признаком анемии, скарлатины и молочницы. Желтый или коричневый налет обычно является показателем наличия в полости рта чрезмерного количества бактерий в результате плохой гигиены, курения, употребления алкоголя, кофе или черного чая. Фиолетовый оттенок языка может быть признаком болезней сердца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач рассказал, что здоровый язык должен быть розовым, с небольшими бугорками (языковыми сосочками) по всей поверхности. Любое изменение его оттенка может быть предупреждением о том, что в организме произошел какой-либо сбой.

По словам стоматолога, белый налет на языке может быть следствием повреждения языковых сосочков горячей пищей или напитками. Также он способен свидетельствовать об анемии, скарлатине, лейкоплакии и молочнице. Коричневый налет может появляться при плохой гигиене полости рта, после курения, употребления алкоголя, кофе или черного чая. Если возникновение налета такого оттенка сопровождается пожелтением глаз или кожи - это может быть признаком проблем с печенью или желчным пузырем.

Фиолетовый язык указывает на плохое кровообращение, проблемы с сердцем или болезнь Кавасаки, для которой характерно воспаление кровеносных сосудов у маленьких детей. Синий язык может быть признаком цианоза (изменения цвета тканей тела на голубовато-фиолетовый оттенок), вызванного недостатком кислорода в крови.