22 апреля 2024

22 апреля 2024 10:39

Врач предупредил о скачках давления из-за коньяка

Коньяк нельзя использовать как средство от давления, он может привести к аритмии, скачкам давления, инфаркту и инсульту. Об этом "Газете.Ru" рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов, передает Day.Az.
 
"Коньяк приводит к опасным скачкам артериального давления. Он вредит сердечно-сосудистой системе, а также может провоцировать аппетит, и человек будет есть больше необходимого", - рассказал специалист.
 
По словам врача, польза коньяка для стабилизации давления - распространенный миф.
 
"Как и любой алкогольный напиток, коньяк приводит к расширению сосудов, то есть давление понижается, но это лишь временный эффект. После этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления", - объяснил психиатр-нарколог.
 
Поликарпов заявил, что такие "качели" негативно влияют на сердце и сосуды.
 
"Подобные скачки артериального давления опасны для сердца. Как минимум, может возникнуть аритмия. В худшем случае они могут привести к инфаркту миокарда и инсульту. Особенно внимательными стоит быть людям с гипертонией", - предупредил врач.
 
Поликарпов обратил внимание, что особенно важно избегать коньяка людям с сахарным диабетом и лишним весом.
 
"Коньяк сам по себе калориен. К тому же он усиливает аппетит. Так что легко набрать лишний вес, что еще больше усилит нагрузку на сердечно-сосудистую систему", - рассказал доктор.


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