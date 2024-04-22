Врач предупредил о скачках давления из-за коньяка

Коньяк нельзя использовать как средство от давления, он может привести к аритмии, скачкам давления, инфаркту и инсульту. Об этом "Газете.Ru" рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов, передает Day.Az.



"Коньяк приводит к опасным скачкам артериального давления. Он вредит сердечно-сосудистой системе, а также может провоцировать аппетит, и человек будет есть больше необходимого", - рассказал специалист.



По словам врача, польза коньяка для стабилизации давления - распространенный миф.



"Как и любой алкогольный напиток, коньяк приводит к расширению сосудов, то есть давление понижается, но это лишь временный эффект. После этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления", - объяснил психиатр-нарколог.



Поликарпов заявил, что такие "качели" негативно влияют на сердце и сосуды.



"Подобные скачки артериального давления опасны для сердца. Как минимум, может возникнуть аритмия. В худшем случае они могут привести к инфаркту миокарда и инсульту. Особенно внимательными стоит быть людям с гипертонией", - предупредил врач.



Поликарпов обратил внимание, что особенно важно избегать коньяка людям с сахарным диабетом и лишним весом.



"Коньяк сам по себе калориен. К тому же он усиливает аппетит. Так что легко набрать лишний вес, что еще больше усилит нагрузку на сердечно-сосудистую систему", - рассказал доктор.