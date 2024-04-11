11 апреля 2024

11 апреля 2024 09:22

Стало известно, почему здоровье сердца быстро ухудшается в период менопаузы

Ученые из Медицинского центра Harbor-UCLA в США выяснили, что здоровье сердца у женщин после начала менопаузы может стремительно ухудшаться из-за снижения уровня гормона эстрогена и повышения количества тестостерона в организме. Результаты исследования представлены на сайте Американского колледжа кардиологов (ACC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Менопауза - это стойкое прекращение менструаций, обусловленное возрастным снижением гормональной и "выключением" репродуктивной функции яичников. По словам исследователей, после начала менопаузы уровень полового гормона эстрогена в организме женщин падает, а тестостерона - растет. Эти изменения повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи проанализировали данные 579 женщин в постменопаузе, чтобы выяснить, какими защитными свойствами обладает эстроген. Они выяснили, что снижение концентрации этого гормона в организме в пользу тестостерона изменяет способ свертывания крови и увеличивает содержание кальция в коронарных артериях. Этот показатель считается важным предикатором развития заболеваний сердца и сосудов, поскольку он отражает вероятность появления в артериях сердца опасных бляшек.

Атеросклероз коронарных сосудов ведет к утолщению стенок артерий и потере эластичности их стенок. Вследствие этого происходит нарушение кровоснабжения внутренних органов. Отрыв атеросклеротической бляшки опасен развитием таких состояний, как инфаркт миокарда или инсульт.

Ученые добавили, что риск развития таких патологических изменений может резко возрастать у женщин, у которых ранее не было никаких проблем с сердцем и сосудами. По этой причине после наступления менопаузы необходимо регулярно проходить медицинские обследования.


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