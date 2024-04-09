9 апреля 2024

9 апреля 2024 09:17

Врач опровергла миф о том, что «все болезни от нервов»

Давно существует мнение о том, что нервные клетки не восстанавливаются. С одной стороны, любая клетка не восстанавливается, не только нервная. Восстанавливается ткань, состоящая из клеток. Что же касается нервной ткани, то она действительно не восстанавливается, но есть нюансы. Об этом "Газете.Ru" рассказала Марина Гаджиева, невролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная", передает Day.Az.

"Есть такие понятия, как "нейропластичность" и "нейрогенез". Функции такой клетки берут на себя оставшиеся нейроны, создавая между собой новые связи, что позволяет восстанавливать утраченные функции, за которые отвечали эти клетки. Явный пример - это когда люди восстанавливаются после инсульта. Это называется нейропластичностью", - объяснила специалист.

Но, по словам врача, клетки угасают каждый день. Это естественный процесс.

"Тогда получается, что если не станет всех клеток, то уже некому будет брать на себя их функции. Поэтому в определенном участке головного мозга - гиппокампе - находятся стволовые клетки, которые делятся и создают новые нейроны, которые активно вливаются в работу нервной системы и позволяют организму полноценно функционировать. Этот процесс называется нейрогенезом", - добавила врач.

Что же касается мнения о том, что все болезни от нервов, - это миф.

"Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие. Просто в большинстве случаев стресс может осложнять ситуацию и ускорить процессы течения болезни. Переживания и стресс - неотъемлемая часть нашей жизни. Но всего должно быть в меру. Поэтому не стоит подавлять свои эмоции и стресс. Лучше научитесь правильно с ним справляться. Здоровая психика - залог успеха", - резюмировала она.


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