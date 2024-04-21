21 апреля 2024

21 апреля 2024 13:23

Врач назвал самое неподходящее для сна время

Хирург Каран Радж назвал период между тремя и четырьмя часами утра самым неподходящим временем, чтобы ложиться спать. Об этом пишет издание HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Раджа, если человек соблюдает режим, то время отхода ко сну не столь важно. Исключением является период между тремя и четырьмя часами утра.

Врач отметил, что, независимо от биологии человека, сон в это время будет более тяжелым и менее глубоким. Он также обратил внимание на общеизвестный факт, что ночной сон состоит из нескольких циклов, каждый из которых длится 90 минут. При этом, по словам Раджа, циклы отличаются друг от друга, поскольку содержат разное соотношение быстрого и медленного сна.

Хирург уточнил, что сначала преобладает более глубокий и восстанавливающий медленный сон, а ближе к утру человек погружается в легкий, быстрый сон, наполненный сновидениями.


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