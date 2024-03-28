Врач рассказала, кому весной стоит мыть волосы без шампуня

Аллергики могут облегчить весеннее обострение заболевания мытьем волос без шампуня. Об этом аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала в программе "О самом главном", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы обратила внимание не только на промывание носа, но и на очень важный фактор - это волосы. У нас многие пациенты носят длинные волосы, и, собственно, причина конъюнктивита, у кого есть челка, - много аллергенов попадает на волосы", - рассказывает аллерголог-иммунолог в программе "О самом главном".

От пыльцы могут защитить специальные респираторы, головные уборы и частый душ. При этом не обязательно использовать шампунь: лучше смыть пыльцу водой. Аллергикам в целом стоит избегать частого контакта с косметикой и бытовой химией. Для устранения бытовых загрязнений им лучше использовать соду - самое нейтральное и безопасное средство, считает эксперт.