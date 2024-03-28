28 марта 2024

28 марта 2024 09:19

Врач рассказала, кому весной стоит мыть волосы без шампуня

Аллергики могут облегчить весеннее обострение заболевания мытьем волос без шампуня. Об этом аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала в программе "О самом главном", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы обратила внимание не только на промывание носа, но и на очень важный фактор - это волосы. У нас многие пациенты носят длинные волосы, и, собственно, причина конъюнктивита, у кого есть челка, - много аллергенов попадает на волосы", - рассказывает аллерголог-иммунолог в программе "О самом главном".

От пыльцы могут защитить специальные респираторы, головные уборы и частый душ. При этом не обязательно использовать шампунь: лучше смыть пыльцу водой. Аллергикам в целом стоит избегать частого контакта с косметикой и бытовой химией. Для устранения бытовых загрязнений им лучше использовать соду - самое нейтральное и безопасное средство, считает эксперт.


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 5 852
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 001
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 8 784
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 8 773
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 7 767
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 193
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 076
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 5 751
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 563
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 120
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме