Врачи рассказали, чем опасен сон с мокрыми волосами

Американские дерматологи Ноэль Шербер и Синди Вассеф рассказали, что сон с мокрыми волосами может привести к их ломкости, спровоцировать зуд кожи головы, а также вызвать появление воспалений и пустул. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Ноэль Шербер, влажные волосы, соприкасающиеся с подушкой, представляют собой идеальную среду для размножения патогенных бактерий и дрожжевых грибков. Некоторые из них, в частности разновидность под названием Malassezia, могут стать причиной зуда и шелушения кожи и головы. Также грибки Malassezia могут вызвать появление в волосистой части кожи болезненных воспалений. Такая инфекция называется бактериальным или грибковым фолликулитом.

Длительное пребывание влажной массы волос на подушке также может способствовать росту плесени в ткани. По этой причине не стоит забывать о регулярной смене наволочек.

Дерматолог Вассеф также отметила, что сон с невысушенными волосами приводит к их ломкости и спутыванию из-за трения о поверхность подушки ночью. Дело в том, что во влажном состоянии волосяные стержни более эластичны - оказание давления на них может оставить заломы.

Эксперты добавили, что при отсутствии возможности воспользоваться феном или выждать достаточное количество времени для естественного высыхания волос, рекомендуется заплести косу или сделать свободный "конский хвост". Это поможет уберечь волосы от повреждений.