14 марта 2024

14 марта 2024 09:20

Названы три главных составляющих долголетия

Ведущий исследователь здорового старения и пищевых добавок в Национальном университете Сингапура Андреа Майер назвала три главных составляющих долголетия. Ее советы приводит Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главным фактором, способным увеличить продолжительность жизни, Майер считает физическую активность и спорт. Она призвала регулярно заниматься спортом с отягощением, делать гимнастику дома или на свежем воздухе. "Все эти упражнения запускают множество различных химических реакций в организме, помогающих клеткам функционировать, обновляться и улучшать обмен веществ", - объяснила эксперт. Кроме того, по ее словам, физические нагрузки укрепляют кости, что помогает сохранить активность до глубокой старости.

Вторым ключевым аспектом долгой и здоровой жизни исследовательница назвала питание. Она подчеркнула, что основой диеты долгожителей являются бобы, различные крупы, фрукты, овощи, зелень и семечки. Майер добавила, что важно питаться не только сбалансировано, но и не переедать.

Наконец, специалистка посоветовала наладить режим сна. Она отметила, что необходимо спать семь-девять часов в сутки, а также придерживаться постоянного графика сна и бодрствования. По ее словам, последние исследования доказывают, что привычка засыпать и просыпаться в одно и то же время дает организму даже больше пользы, чем восьмичасовой сон.


Просмотров: 159

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 5 697
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 4 853
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 8 649
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 8 644
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 7 639
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 047
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 4 938
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 5 610
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 443
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 5 967
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме