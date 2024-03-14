Названы три главных составляющих долголетия

Ведущий исследователь здорового старения и пищевых добавок в Национальном университете Сингапура Андреа Майер назвала три главных составляющих долголетия. Ее советы приводит Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главным фактором, способным увеличить продолжительность жизни, Майер считает физическую активность и спорт. Она призвала регулярно заниматься спортом с отягощением, делать гимнастику дома или на свежем воздухе. "Все эти упражнения запускают множество различных химических реакций в организме, помогающих клеткам функционировать, обновляться и улучшать обмен веществ", - объяснила эксперт. Кроме того, по ее словам, физические нагрузки укрепляют кости, что помогает сохранить активность до глубокой старости.

Вторым ключевым аспектом долгой и здоровой жизни исследовательница назвала питание. Она подчеркнула, что основой диеты долгожителей являются бобы, различные крупы, фрукты, овощи, зелень и семечки. Майер добавила, что важно питаться не только сбалансировано, но и не переедать.

Наконец, специалистка посоветовала наладить режим сна. Она отметила, что необходимо спать семь-девять часов в сутки, а также придерживаться постоянного графика сна и бодрствования. По ее словам, последние исследования доказывают, что привычка засыпать и просыпаться в одно и то же время дает организму даже больше пользы, чем восьмичасовой сон.