Диетолог рассказала, как нужно питаться в разные дни менструального цикла

Дипломированный американский диетолог Шира Барлоу рассказала Daily Mail, что во время менструации нужно увеличить употребление пищи, богатой железом и витамином С. Примерно через 14 дней после ее начала следует употреблять капусту для нормализации уровня гормона эстрогена в организме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснила, что существуют четыре фазы менструального цикла - менструальная, фолликулярная, овуляторная и лютеиновая. Менструальный цикл регулируется гормонами. Лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, вырабатываемые гипофизом, способствуют овуляции и стимулируют яичники к выработке и яйцеклеток. Менструальный цикл начинается с менструального кровотечения (менструации), который определяет первый день фолликулярной фазы.

По мнению диетолога, во время каждой фазы организм женщины нуждается в специфических продуктах питания. Она отметила, что во время менструации уровень гормонов эстрогена и прогестерона снижается, что приводит к падению энергии и настроения. По этой причине нужно употреблять больше пищи, богатой питательными веществами и минералами, такими как железо, витамин С и магний. Железо помогает организму восполнять потерю крови во время менструации, а витамин С способствует его усвоению.

Фолликулярная фаза цикла совпадает с менструацией и может длиться от 11 до 27 дней. Ближе к концу этой фазы уровень эстрогена начинает медленно повышаться, способствуя эмоциональному подъему. Одновременно с этим может возникнуть вздутие живота, которое устраняется действием ферментированных продуктов - квашеной капусты и маринованного лука.

Примерно через 14 дней после начала менструации начинается овуляторная фаза, характеризующаяся пиковыми значениями гормона эстрогена в организме. Чтобы нормализовать его уровень, диетолог советует есть больше брюссельской, белокочанной, цветной капусты и брокколи.

С овуляторной фазой совпадает лютеиновая стадия. Она длится с 15-го по 28-й день 28-дневного цикла. По мере того, как яйцеклетка выходит из яичника, уровень гормона прогестерона повышается, чтобы подготовить слизистую оболочку матки к беременности. Если беременность не наступает, уровень эстрогена и прогестерона падает, а слизистая оболочка матки отходит во время месячных - начинается новый менструальный цикл.

Во время лютеиновой фазы у женщин повышается аппетит и скорость обмена веществ, что вызывает повышенную тягу к еде. Барлоу рассказала, что во время этой фаза нужно обеспечить организм сытной пищей, которая может удерживать уровень сахара в крови от снижения. Для этой цели подойдут красное мясо, устрицы, фасоль, орехи, сладкий картофель, курица, тыква, лосось и свекла.