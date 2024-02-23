23 февраля 2024

23 февраля 2024 15:13

Диетолог назвала способы набрать мышечную массу без яиц и мяса

Для набора мышечной массы следует есть гречку, устрицы и некоторые другие продукты, рассказала диетолог Людмила Микитюк. Способы получить накачанную фигуру она назвала в комментарии для NEWS.RU.

По словам специалистки, для набора мышечной массы необязательно есть много мяса, яиц или творога. Для развития мускулатуры подойдут и некоторые растительные и морепродукты. Поэтому тех, кто хочет получить бицепсы, она призвала добавить в меню миндаль, устриц, гречку, рис и овсянку.

Также нужно есть больше овощей и фруктов, содержащих антиоксиданты, витамин С и клетчатку. Диетолог рекомендовала добавить к рациону дополнительные 250-500 калорий, так как для лучшего усвоения белка и роста мышц требуется положительный энергетический баланс, при котором нужно получать больше калорий, чем сжигать.


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