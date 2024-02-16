16 февраля 2024

16 февраля 2024 16:08

Назван неожиданный способ стать умнее за три минуты

Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии обнаружили, что танцы под ритмичную музыку могут улучшить работу мозга за три минуты. Результаты исследования опубликованы в IBRO Neuroscience.

В исследовании приняли участие 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет. Участники эксперимента слушали ритмичную музыку во время выполнения кардиоупражнений. Мозговая активность испытуемых при этом отслеживалась с помощью специальных устройств.

Выяснилось, что такая музыка стимулирует префронтальную кору мозга, что способствует улучшению когнитивных функций - памяти, внимания, способности воспринимать и перерабатывать информацию. Отмечается, что положительный эффект наступает через три минуты после начала такой тренировки.

Отмечается, положительное влияние на умственные способности должно обязательно быть следствием синхронизации движений тела с музыкой. При этом можно выбрать любые упражнения - прыжки через скакалку, отжимания или аэробику.


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 5 425
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 4 572
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 8 374
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 8 403
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 7 400
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 3 789
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 4 722
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 5 353
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 235
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 5 679
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме