Диетолог назвала секреты правильного похудения

Психологи утверждают, что планировать отпуск и мечтать о нем очень полезно. Это помогает дожить до этого самого отпуска и не поддаться депрессии однообразных рабочих будней. А в эти отпускные планы обычно входит и приведение себя в форму. И речь не про изнуряющие тренировки и жесткие диеты. Как скорректировать свое питание и образ жизни, чтобы и вам было в нем комфортно, и цель - подтянутая фигура к лету - была достигнута?

Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Голод или стресс?

Выстраивать свою личную, комфортную именно для себя схему сбалансированного питания следует с того, чтобы научиться прислушиваться к своему организму. Часто ли вы едите потому, что реально голодны? А когда потянуться за едой заставляет жажда, скука, подавленное настроение, стресс, просто запах или вид вкусной пищи? Важно научиться различать эти ощущения и есть по необходимости.

Физиологический голод возникает, когда уровень глюкозы в крови падает, а стенки желудка не растянуты. Эти и некоторые другие биохимические изменения дают сигнал о том, что нужно поесть. Если вы не уверены, что на самом деле голодны, попробуйте потянуть время и отвлечься на 5-10 минут. Выпейте полстакана воды, послушайте музыку, прочтите новость, сделайте звонок, который откладывали. Забыли о еде? Тогда можно отложить прием пищи. Истинный голод так просто не заглушить.

Если вы знаете за собой привычку "заедать" стресс, сильные эмоции, попробуйте с этим бороться. В момент нестерпимого чувства голода спросите себя, что вы сейчас чувствуете? Возможно, вы злитесь на мужа или детей, переживаете из-за конфликта на работе, волнуетесь перед предстоящей встречей или пытаетесь "переварить" большое количество информации (многие жуют, работая за компьютером). Запуская парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за переваривание пищи, вы таким образом приглушаете тревожное состояние.

Если вы осознали, что в поиске еды вами движут не голод, а эмоции, нужно найти подходящий способ их проживания. Бег или быстрая ходьба, подъем по лестнице, уборка. Потренировавшись, вы точно найдете свой способ, который поможет не заедать негатив. В этой стратегии есть и еще один плюс. Как утверждают психологи, пережитая и прожитая эмоция - это опыт, непрожитая - травма. Таким образом, осознавая, принимая и правильно реагируя на отрицательные эмоции и дискомфорт, вы заботитесь еще и о своем психическом здоровье.

Путь к желанным параметрам

Важное правило - идти к желаемым параметрам нужно постепенно. Ни в коем случае нельзя голодать. Вот несколько советов, которые помогут вам сформировать правильный рацион.

Старайтесь есть в так называемое пищевое окно - в течение 10-12 часов в сутки. Остальное время лучше дать возможность пищеварительному тракту отдохнуть.

Ешьте, когда реально голодны, но не допускайте перерывов больше 4-6 часов (ночное время не в счет).

Контролируйте размер порций. Они должны умещаться в две ваши ладони.

Следите, чтобы белковое блюдо присутствовало во все три основных приема пищи - завтрак, обед и ужин.

Завтрак желательно не пропускать. Белок обязательно дополняйте сложными углеводами - крупы, цельнозерновой хлеб, которые надолго дадут чувство сытости.

Не отказывайтесь от перекусов - фрукты, орехи, сухофрукты, молочные продукты, зерновой хлеб. Они помогут не переесть вечером.

Ужин должен быть не позднее, чем за 2-3-часа до сна. Подойдут рыба, нежирное мясо (лучше всего куриная грудка) с овощным гарниром, нежирные молочные продукты. Углеводы, особенно простые, необходимо ограничить.

Перед сном полезно выпить стакан кисломолочного напитка, если нет непереносимости.

Не создавайте список запретных продуктов. Иногда кусочек торта, мороженое или бутерброд с колбасой можно себе позволить.

Хотя бы несколько раз в неделю давайте себе физическую нагрузку по силам. Необязательно ходить в спортзал. Выберите то, что приносит удовольствие. Больше ходите пешком, гуляйте, по возможности не пользуйтесь лифтом.