7 февраля 2024

7 февраля 2024 07:54

Названы лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни

Журналисты "Правды.ру" назвали лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни. Материал доступен на сайте издания, передает Day.Az.

Для начала рекомендуется сделать скручивания на наклонной лавке. Далее необходимо выполнить выпады с гантелями, для чего нужно сделать шаг вперед и присесть, поддерживая равновесие. Также журналисты посоветовали взять штангу стандартным хватом, поднимая ее вверх вдоль корпуса.

Отмечается, что комплекс включает в себя упражнения для разных групп мышц. Необходимо делать три подхода по 12-15 повторений.


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